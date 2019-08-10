١٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٥٣
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83432239
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باحث إيراني یتوصل الى نموذج جديد لنمو البلاديوم في أكسيد الجرافين

باحث إيراني یتوصل الى نموذج جديد لنمو البلاديوم في أكسيد الجرافين

طهران / 10 آب / اغسطس / ارنا – توصل باحث في جامعة شهيد رجائي وبالتعاون مع باحثين من بريطانيا وبلجيكا الى نمودج جديد لنمو البلاديوم في أكسيد الجرافين وتم طباعة نتائج البحث في مجلة Nano Letters.

وافادت ارنا عن لجنة تنمية تقنية النانو الايرانية ان الدكتور "مهدي نيك عمل" من جامعة شهيد رجائي وبالتعاون مع جامعة منجسترالبريطانية و جامعة انتوربن البلجيكية قام بدراسة نمو نانو بلورات البلاديوم في صفائح اكسيد الجرافين وتوصلا الى نتائج جيدة ونمودج جيد لنمو تلك البلورات .

وقال الدكتور مهدي نيك عمل ان هذه التقنية تستخدم في معدات تخزين الطاقة وكذلك في انتاج البلورات النانوية ثنائية البعد .

واضاف ان نتائج البحث تم نشرها في مقال بعنوان " Self-limiting growth of two-dimensional palladium between graphene oxide layers " في مجلة Nano Letters. 

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