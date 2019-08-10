باحث إيراني یتوصل الى نموذج جديد لنمو البلاديوم في أكسيد الجرافين

وافادت ارنا عن لجنة تنمية تقنية النانو الايرانية ان الدكتور "مهدي نيك عمل" من جامعة شهيد رجائي وبالتعاون مع جامعة منجسترالبريطانية و جامعة انتوربن البلجيكية قام بدراسة نمو نانو بلورات البلاديوم في صفائح اكسيد الجرافين وتوصلا الى نتائج جيدة ونمودج جيد لنمو تلك البلورات .

وقال الدكتور مهدي نيك عمل ان هذه التقنية تستخدم في معدات تخزين الطاقة وكذلك في انتاج البلورات النانوية ثنائية البعد .

واضاف ان نتائج البحث تم نشرها في مقال بعنوان " Self-limiting growth of two-dimensional palladium between graphene oxide layers " في مجلة Nano Letters.

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