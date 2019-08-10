مؤشر التجارة العابرة للحدود الوطنية سجّل منحى تصاعديا بواقع 45 نقطة

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال شرق)، اكدت السيدة بيروز بخت على انه في ضوء التنسيقات والاجراءات المتبعة لتسهيل عمليات الصادرات والاستيراد في ايران خلال العامين الاخيرين، مؤشر التجارة العابرة للحدود سجل تحسنا ملحوظا.

واوضحت، ان 3 عناصر اساسية تسهم في تطوير التجارة العابرة للحدود الوطنية، بما يشمل تسهيل الاجراءات القانونية بين الموردين والمستوردين والمؤسسات الحكومية، وخفض فترة الترخيص، وتقليل رسوم ترخيص السلع؛ مبينة ان جميع هذه المراحل شهدت تحسنا خلال العامين الاخيرين في البلاد.

وتابعت بيروز بخت : ان 32 مؤسسة حكومية بما فيها : وزارة الصناعة، ودائرة الجمارك، والمنظمة الوطنية للمواصفات الدولية، و وزارة الصحة، ولجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الصعبة والى جانب مؤسسات اخرى، تظافرت الجهود ورفعت مستوى التعاون فيما بينها لتوفير ظروف مناسبة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع