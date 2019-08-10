وفد ايراني يزور موقع إنشاء خط سكك الحديد شلمجة –-البصرة بالعراق

وأضاف خادمي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن زيارة الوفد الايراني جاءت بهدف بدء العمليات التنفيذية لمد خط سكك الحديد عبر الموقع المقرر، مؤكدا أنه سيتم ايفاد المستشارين المعنيين لاجراء دراسات الجدوى الإقتصادية من أجل تحديد حجم الائتمان المطلوب، متى ما وضع الجانب العراقي الاراضي المحددة في متناول إيران لتنفيذ المشروع.
وأوضح خادمي، أن الوفد يضم مدراء من الشركة ومؤسسة المستضعفين الايرانية.
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طهران/10 آب/أغسطس/إرنا- أعلن المدير العام للشركة الوطنية لانشاء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل "خير الله خادمي"، عن زيارة وفد ايراني لموقع انشاء خط سكك الحديد بين منطقة شلمجة (التابعة لمحافظة خوزستان-جنوب شرق ایران) والبصرة في العراق.
وأضاف خادمي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن زيارة الوفد الايراني جاءت بهدف بدء العمليات التنفيذية لمد خط سكك الحديد عبر الموقع المقرر، مؤكدا أنه سيتم ايفاد المستشارين المعنيين لاجراء دراسات الجدوى الإقتصادية من أجل تحديد حجم الائتمان المطلوب، متى ما وضع الجانب العراقي الاراضي المحددة في متناول إيران لتنفيذ المشروع.
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