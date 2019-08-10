امريكا قلقة بشان هزائمها في الصعيد الدبلوماسي

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان وزير الخارجية اكد خلال هذا اللقاء، بان الجمهورية الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت الانتصارات في الاصعدة الميدانية الاقليمية والدولية.
وتابع قائلا : ان الضغوط التي تمارسها امريكا على ايران هي ناجمة عن قوة ايران واقتدارها، وليس ضعف البلاد.
الى ذلك، اشاد رئيس واعضاء تكتل الدبلوماسية في مجلس الشورى الاسلامي بجهود وزير الخارجية الايراني؛ معربين عن استنكارهم وتنديدهم بقرار الامريكي في فرض الحظر على ظريف.
انتهى ** ح ع
طهران / 10 اب / اغسطس/ ارنا – قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، في لقائه اليوم السبت، مع اعضاء تكتل الدبلوماسية النيابي : ان امريكا قلقة بشان الهزائم التي تكبدتها على صعيد الدبلوماسية.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان وزير الخارجية اكد خلال هذا اللقاء، بان الجمهورية الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت الانتصارات في الاصعدة الميدانية الاقليمية والدولية.
تعليقك