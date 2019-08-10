البراءة من المشركين رسالة قرآنية

وأضاف نواب في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام الحجاج الإيرانيين خلال مراسم البراءة من المشركين، "ان البراءة من المشركين ليست بقضية جديدة وان الله سبحانه وتعالى الذي فرض الحج على الناس، قد تبرأ من المشركين وعلى هذا الأساس، فنحن كمسلمين لدينا برنامج يومي للبراءة من المشركين" وتابع، "اننا نسأل الله سبحانه وتعالى كل يوم في صلوتنا الخمس أن يهدينا الى الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين".

وأوضح ، ان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل (رض)، قد وضع مراسم البراءة من المشركين بهدف الدفاع عن المسلمين والمستضعفين في العالم؛ مضيفا، ان الحد الأدنى من البراءة يتمثل في الإعلان عن الإستنكار والإستياء (من أفعال وتصرفات المشركين).

كما تلا ممثل الولي الفقيه في بعثة الحج الإيرانية، نداء قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام.

وقد تدفق ما يزيد عن 88 ألف حاج إيراني الى الديار المقدسة هذا العام وهم واقفون اليوم السبت على صعيد عرفات.

إنتهى**أ م د

