شركة ايرانية تصنع دمى مستوحاة من رسوم اطفال مرضى وتهديها اليهم

و وقعت هذه الشركة الايرانية الناشئة مذكرة تفاهم مع امانة مهرجان رسوم الاطفال المرضى الدولي الذي سيبدا اعماله في طهران لنسخته الخامسة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، ويختتم في هنغاريا.

واشار مؤسس هذه الشركة المبدعة "حميد فرضي" في حديث لمراسل "ارنا" اليوم السبت، الى ان ايران وايطاليا واسبانيا تعد الدول الراعية لمهرجان رسوم الاطفال المرضى الدولي؛ مضيفا ان دولة هنغاريا اعربت هذا العام عن استعدادها للانضمام الى هذا الحدث الثقافي الانساني.

وتابع : منذ الاعلان عن استضافة طهران لمهرجان رسوم الاطفال المرضى في هذا العام، تلقت اللجنة المنظمة الفين لوحة رسم لاطفال من 38 دولة في العالم؛ لافتا الى ان قسما كبيرا من هذه الرسوم تعود الى الاطفال الايرانيين.

انتهى ** ح ع