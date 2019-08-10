ظريف يستقبل وزير المالية النيكاراغوي والوفد المرافق له

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم، ان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء سبل التعاون الثنائي بين ايران ونيكاراغوا بمختلف المجالات لاسيما الدواء والتجارة والتعامل المصرفي والزراعة.

واشار الوزير النيكاراغوي الى مباحثاته اليوم مع وزير الاقتصاد والمالية الايراني، وايضا توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

ونوه كوستا الى طاقات بلاده "الجيدة" في مجال الزراعة العابرة للحدود؛ داعيا الى توسيع التعاون بين البلدين في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية وتصنيع الادوية والزراعية.

وكان وزير الخارجية الايرانية قد زار، قبل نحو شهر، عاصمة نيكاراغوا "ماناغوا"؛ قادما اليها من اجتماع الامم المتحدة في نيونيوك.

انتهى ** ح ع