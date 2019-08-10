فتيات إيران يتوجن ببطولة العالم للتايكوندو

و في ختام بطولة ناشئة العالم للتايكوندو في نسختها الرابعة، تمكن منتخب ناشئة إيران للتايكوندو من الحصول على لقب البطولة في قسم الفتيات بعد أن حصد 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، وتسجيل 818 نقطة، فيما أحرز لقب الوصافة في قسم الفتيان بعد حصوله على ميدالية ذهبية وأخرى فضية وتسجيل 287 نقطة.

واختتمت أعمالها اليوم السبت الجولة الرابعة من بطولة التايكوندو لناشئة العالم 2019، والتي بدأت يوم الأربعاء 7 آب/أغسطس بمشاركة 550 لاعبا ولاعبة من من 64 دولة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

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