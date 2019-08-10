ظريف يعزي باستشهاد ابراهيم بدر الدين الحوثي

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، عن ظريف قوله في رسالة العزاء : لا شك ان هذه الجريمة الكبرى الى جانب الجرائم المرتكبة الاخرى خلال الحرب الفاشلة ضد الشعب اليمني، تدل على ضعف وافلاس المعتدين الساعين وراء الحروب وعملائهم في ساحات المواجهة مع القوات اليمنية، ولن تحطّ من معنويات الشعب الصبور والمظلوم في اليمن فحسب، وانما تظهر احقية هذا الشعب الأبي اكثر فأكثر.

واضاف وزير الخارجية في رسالته : اسأل الباري تعالى بالصحة والسلامة لقائد حركة انصار الله، وان يمن بنصره على الشعب اليمني المناضل.

انتهى ** ح ع