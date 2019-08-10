فريق قوى الأمن الداخلي الإيراني يحقق الوصافة في الألعاب العسكرية الدولية 

وكان أداء فريق قوى الأمن الداخلي الإيراني جيد جدا خاصة في مسابقات "الدوريات داخل المدن"، و"الرماية"، و"دوريات الطرق الخارجية"، بحيث كان المنافس الجاد الوحيد للفريق المضيف.

علما ان الالعاب العسكرية الدولية، خلافا للألعاب الرياضية الخاصة بالقوات المسلحة، تستخدم فيها انواع المعدات والاجهزة القتالية والدفاعية بما فيها الدبابات والمدافع والطواقم ذات الصلة.

وتتنافس الفرق العسكرية المشاركة في هكذا مسابقات لتجسيد قدراتها الدفاعية والقتالية وسرعة اتخاذ الاجراءات في اداء المهام الموكلة على ارض الواقع.

وعقدت الدورة الاولى للالعاب العسكرية الدولية في عام 2015 باستضافة كل من روسيا وكازاخستان.

وانطلقت في الثالث من آب/أغسطس الحالي، الدورة الخامسة من الألعاب العسكرية الدولية على بعد 55 كم غربي العاصمة الروسية موسكو 2019، بمشاركة بعثة تضم اليها 100 عضو من أكثر القوات العسكرية الإيرانية جاهزية، الى جانب بعثات عسكرية من ما يزيد عن 30 بلدا بالعالم تتكون من نحو 6 آلاف عسكري.

وتستمر المنافسات حتي الثامن عشر من آب/أغسطس الحالي باستضافة الدول المشاركة بشكل دوري.

إنتهى**أ م د

