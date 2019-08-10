مدينة مشهد المقدسة تنضم الى شبكة مدن التعلم لليونسكو

وقال مساعد شؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية في بلدية مشهد "شهريار آل شيخ" في تصريح لمراسل إرنا، ان هذه الشهادة تمنح من قبل منظمة UIL (منظمة اليونسكو للتعلم طويل المدى) للمدن التي تقدم مشاريع إبداعية للنهوض بالمستوى التعليمي ومحو الأمية.

وأضاف آل شيخ: ان مشروع بلدية مشهد هو مشروع بسيط قائم على المساهمة الشعبية ويهدف إلى تحويل مشهد المقدسة إلى مدينة متعلمة تماما لا يوجد فيها ولا أمي واحد بحلول العام 2021.

علما ان إجمالي المدن المنضمة الى عضوية شبكة مدن التعلم يبلغ 224 مدينة من 52 دولة عضوة في اليونسكو.

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