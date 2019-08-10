١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83432870
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ايران تتغلب على المكسيك بكرة الطائرة في التصفيات المؤهلة الى الاولمبياد

ايران تتغلب على المكسيك بكرة الطائرة في التصفيات المؤهلة الى الاولمبياد

طهران / 11 اب /اغسطس /ارنا- تغلب المنتخب الوطني الايراني بكرة الطائرة على نظره المكسيكي 3-0 .

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في سان بطرسبورغ في اطار الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 ، اتاح مدرب المنتخب الوطني الايراني ايغور كولاكوفيتش الفرصة للاعبين الاحتياطيين واراح اللاعبين الاساسيين استعدادا لمباراة اليوم الفاصلة امام روسيا.

وكانت ايران قد فازت يوم الجمعة على كوبا 3-2 .

وتم تقسيم الفرق المشاركة على مستوى العالم الى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يتاهل بطل كل مجموعة الى الاولمبياد مباشرة.

وفي حال فوز ايران على روسيا في مباراة اليوم ستتاهل مباشرة الى الاولمبياد ولو خسرت ستكون امامها فرصة ثانية بعد اشهر حينما تلتقي 8 افضل فرق اسيوية يتاهل البطل منها للاولمبياد.

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