"مس سونغون" الايراني في دور الثمانية ببطولة اندية آسيا لكرة الصالات

سجل اهداف فريق "مس" كل من مهدي جاويد (2 هدف) ومحمد شجري وعلي رضا وفائي وفرهاد فخيم.

وكان فريق "مس" قد فاز يوم اول امس الجمعة على فريق "كاظمة" الكويتي بنتيجة 8-2 .

وسيلتقي "مس" اليوم الاحد مع ناغويا اوشنزة الياباني لتحديد صدارة المجموعة في بطولة اندية اسيا الجارية في بانكوك بتايلندا.

يذكر ان الاندية الايرانية حققت البطولة 4 مرات خلال الدورات التسع التي جرت لغاية الان وهي "مس سونغون ورزقان" و"كيتي بسند اصفهان" و"فولاد ماهان" و"تاسيسات دريائي" فيما حقق فريق ناغويا اوشنزة الياباني البطولة 3 مرات بما يجعله الافضل انجازا بين الاندية الاسيوية.

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