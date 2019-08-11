١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83433082
٠ Persons

الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

طهران/ 11 آب / اغسطس/ ارنا - بدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن حركة الحجاج انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، وهناك تناسق في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.

وأكدت الوكالة على توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني، إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه .

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

من جهتها، أكدت الهيئة السعودية العامة للإحصاء السبت أن "إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا"، في حصيلة غير نهائية.

انتهى

تعليقك

You are replying to: .
8 + 10 =