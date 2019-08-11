صالحي يعزي قائد حركة انصار الله باستشهاد شقيقه المجاهد

وقدم صالحي العزاء والمواساة بهذه المناسبة للشعب اليمني العريق واسرة الشهيد سائلا الباري تعالى لهذا الشهيد الجليل بالرحمة وعلو الدرجات وبالصبر لزعيم حركة انصار الله اليمنية.

واعرب صالحي عن امله بان يمن الله بنصره على الشعب اليمني المناضل لاعادة اعمار ما دمره العدوان الغاشم وأن يلهمهم الصبر والصمود.

وكانت وزارة الداخلية في صنعاء قد نعت الجمعه الماضي استشهاد المجاهد إبراهيم بدر الدين الحوثي، وقالت في بيان لها إن اغتياله "جاء على أيدي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأميركي الإسرائيلي وأدواته".

انتهى ** 1453**1049