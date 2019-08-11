١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٠
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83433169
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صالحي يعزي قائد حركة انصار الله باستشهاد شقيقه المجاهد

صالحي يعزي قائد حركة انصار الله باستشهاد شقيقه المجاهد

طهران/ 11 آب /اغسطس /ارنا- بعث مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية رسالة مواساة الى قائد حركة انصار الله في اليمن عبدالملك الحوثي معزيا فيها باستشهاد شقيقه المجاهد ابراهيم الحوثي.

وقدم صالحي العزاء والمواساة بهذه المناسبة للشعب اليمني العريق واسرة الشهيد سائلا الباري تعالى لهذا الشهيد الجليل بالرحمة وعلو الدرجات وبالصبر لزعيم حركة انصار الله اليمنية.

واعرب صالحي عن امله بان يمن الله بنصره على الشعب اليمني المناضل لاعادة اعمار ما دمره العدوان الغاشم وأن يلهمهم الصبر والصمود.

وكانت وزارة الداخلية في صنعاء قد نعت الجمعه الماضي استشهاد المجاهد إبراهيم بدر الدين الحوثي، وقالت في بيان لها إن اغتياله "جاء على أيدي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأميركي الإسرائيلي وأدواته".

انتهى ** 1453**1049

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