ثلاثون ملحقا تجاريا من مختلف دول العالم يزورون المحافظة المركزية

وأضاف "سعيد بيك زاده" في تصريح لوكالة أنباء إرنا اليوم الأحد، أن زيارة الملحقين التجاريين ورجال الأعمال والسفراء من مختلف البلدان إلى المحافظة المركزية تم تنسيقها مع غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بالمحافظة ووزارة الخارجية .

وتابع: معظم هؤلاء الملحقين الاقتصاديين ورجال الأعمال هم من دول جمهورية أذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وروسيا البيضاء وطاجيكستان وكازاخستان ومولدوفا وجورجيا وروسيا وقيرغيزستان والعراق وسوريا وعدد من الدول الأوروبية المختلفة.

وصرح مدير الشؤون الدولية بغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في المحافظة المركزية، إن هذا الفريق الاقتصادي والتجاري الرفيع المستوى، سيطلع لمدة ثلاثة أيام، على القدرات الصناعية والزراعية والخدمية لمختلف مدن المحافظة، ولا سيما ساوه وزرندية وآراك وخمين ومحلات ودليجان.

وأشار بيك زادة التي المناطق التي سيزوها الوفد وهي مزرعة الفستق ووحدة صناعية كبيرة في ساوه وزيارة الصناعات الكبيرة في مدينة أراك وزيارة بيت الإمام الخميني (رض) التاريخي في مدينة خمين وزيارة مزارع الزهور في مدينة محلات وزيارة أربع وحدات صناعية ومزارع كبيرة وحقول تربية الدواجن في دليجان ، وعقد اجتماعات مع المحافظ والناشطين الاقتصاديين في المحافظة المركزية.

الجدير بالاشارة الى ان أكثر من 2500 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة تنشط في مناطق مختلفة من المحافظة المركزية.

انتهى