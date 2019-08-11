١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٣
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83433344
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جهانغيري الى تركمانستان اليوم لحضور المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين

جهانغيري الى تركمانستان اليوم لحضور المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين

طهران/ 11 آب / اغسطس/ ارنا - يتوجه النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الى تركمانستان عصر اليوم الأحد للمشاركة في أعمال الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين.

وتنطلق الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي للدول المطلة على بحر قزوين، غدا الاثنين  12 آب/ اغسطس الجاري في مدينة " تركمانباشي " في تركمانستان.

ويهدف المنتدى الاقتصادي إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول المشاركة، ومناقشة قضايا متعددة منها، تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات في مجال تنمية المنطقة التجارية الاقتصادية الحرة، فضلا عن الاقتصاد الرقمي.

وسيسمح المنتدى لممثلي الوكالات الحكومية ومجموعات العمل وممثلي مختلف الشركات بالمشاركة لإجراء حوارات ومناقشات مثمرة فيما بينها.

وتتكون الدولة المطلة على بحر قزوين من إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان.

وفي يونيو/حزيران الماضي، عقد اجتماع إعلامي ترويجي في مدينة عشق آباد في تركمانستان للتعريف عن المنتدى وأهميته بالنسبة لدول بحر قزوين.

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