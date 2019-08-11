قمة سوتشي هي دليل على استعداد المشاركين لتنمية علاقاتهم

وبحث مساعد وزير العدل الايراني الذي يرافق الوزير للتوقيع على وثيقة سنغافورة الدولية بحث مع نظيره التركي العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين واصفا قمة سوتشي بانها تمثل ارادة القادة المشاركين لتنمية شاملة بينهم.

واكد عباسي على تنمية العلاقات الحقوقية والقضائية وقال ان تشكل لجنة بين البلدين لتبادل المحكومين توفر ارضية مناسبة لمتابعة قضاياهم. مبينا انه طلب من الجانب التركي بتزويد ايران قائمة باسماء المحكومين ليتسنى تبادلهم.

من جانبه اعرب مساعد وزير العدل التركي عن سروره لقاء نظيره الايراني معتبرا انه فرصة لبحث العلاقات التي تهم الجانبين قضائيا وقانونيا.

وطالب المسؤول التركي عقد لجنة تبادل المحكومين اجتماعا وباسرع وقت ممكن لتوفير الارضية لنقلهم الى بلدهم.

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