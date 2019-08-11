فريق سواروف الإيراني يتأهل الى نصف نهائي الألعاب العسكرية الدولية

واضاف «محسن آذر افروز» لمراسل ارنا في بكين ان فريقين من الجمهورية الاسلامية يشاركان في الالعاب العسكرية الدولية وان فريق سواروف ضن الفرق الاربع المتأله الى نصف النهائي.

واعتبر افروز مستوى المسابقات جيد جدا وان المنافسات تقام بحرفیة تامة وقال ان الدول ارسلت الى المنافسات افضل متسابقیها مبينا ان مستوى الالعاب شهد تطورا كبيرا مقارنة مع عام 2014.

وتجري منافسات دورة الالعاب الدولية بالتزامن معا في روسيا والصين وايران ومنغوليا والهند وبيلاروسيا وارمينيا واذربيجان وكازاخستان واوزبكستان بمشاركة نحو 223 فريقا تضم اكثر من 5 آلاف عسكري من 36 دولة يتنافسون في اطار 32 لعبة.

و ان القوة البحرية الايرانية تستضیف الدورة الرابعة للغوص في العمق فی جزیرة کیش وبمشاركة فرق الغوص العسكرية من ايران وروسيا والصين وسوريا وجنوب افريقيا وفنزويلا.

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