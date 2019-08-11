الاتفاق النووي اظهر بان الايرانيين انموذج في الوفاء بالتعهدات

تصريحات اميري هذه جاءت اليوم الاحد خلال اجتماع المجلس الاداري في محافظة مازندران (شمال)؛ منوها الى ان اثار الاتفاق النووي القانونية والسياسية لاتزال قائمة ولم تنته جراء قرارات امريكا الاحادية والمخالفة للقرارات والقوانين الدولية.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية الى ان موقف العالم ازاء الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية شهد تغيرا شاملا مقارنة بالمرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي.

واوضح، ان رغبة رئيس الوزراء الياباني في زيارة ايران واللقاء مع كبار المسؤولين في البلاد، خير دليل على قوة الدبلوماسية الايرانية وثقلها على الصعيد الدولي والذي ذاع صيته من خلال الاتفاق النووي.

واشار حسينعلي اميري الى ان الامريكيين ارتكبوا خطا ستراتيجيا عندما زعموا انه "فور انسحابهم من الاتفاق النووي، ايران ستنسحب ايضا".

واضاف، ان رسائل الامريكيين اليوم بشان التفاوض واجراء مباحثات ثنائية مؤشر على ندم هؤلاء وحساباتهم الخاطئة.

وخلص، الى ان تماسك الشعب والمسؤولين والولاء الى نظام الجمهورية الاسلامية المقدس، اصاب الغرب ولاسيما امريكا بالذهول اليوم، لانهم واجهوا من جديد شعبا ثوريا منسجما في مواجهة عدوه الاجنبي.

انتهى ** ح ع