زيادة بنسبة 4 اضعاف في مجال التجارة بين ايران وروسيا

وافاد مراسل "ارنا" من العاصمة الروسية، ان سنائي وصف المستوى الحالي في مجال التبادل التجاري بين البلدين بانه لم يرتق الى الحجم المنشود بعد؛ مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتنمية حجم الصادرات الايرانية الى روسيا.

وفي السياق، اشار الى ان الجانب الايراني وقع جميع المستندات والوثائق المطلوبة مع الجانب الروسي؛ مبينا انه تم لاول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية الحصول قبل 3 اعوام على تصريح صادرات المنتجات اللبنية والحيوانية والاحياء المائية من ايران الى روسيا.

وتابع، كما تم تصفير الرسوم الجمركية لـ 8 سلع ايرانية بما فيها الفستق والكشمش والتمور؛ فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بشان "الممر الجمركي الاخضر" والتي جاءت على امتداد الجهود الهادفة لتهيئة ارضيات تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار السفير سنائي الى العلاقات (السياسية) بين ايران وروسيا؛ واصفا هذه العلاقات بانها كانت جيدة على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ ومضيفا : لكن بشهادة الجميع شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية وكمية منذ العام 2004 حتى اليوم.

واردف سنائي : ان الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين كانت فريدة من نوعها؛ حيث قام رئيس الجمهورية الروسي بثلاث زيارات الى ايران والتقى لـ 3 مرات بقائد الثورة الاسلامية؛ فضلا عن لقاء الرئيسين الايراني والروسي لـ 17 مرة خلال الفترة نفسها ومباحثاتهما المرتقبة بشان ممر الشمال – جنوب.

وفيما نوه بالنمو الحاصل بنسبة 10 بالمئة في مجال القطاع السياحي مع روسيا، قال سنائي : ان المشاريع الحكومية المشتركة مع روسيا مرّت بظروف مناسبة وهناك قرض بقيمة 5 مليارات دولار اضافة الى اعتمادات حكومية اخرى ستخصص من الجانب الروسي ل تنفيذ مشاريع مشتركة في ايران؛ بما في ذلك مشروع انشاء 4 محطات حرارية للطاقة في محافظة هرمزكان (جنوب) والذي دخل حيز التنفيذ حاليا.

واردف، انه في مجال الطاقة النووية السلمية تجرى حاليا عمليات انشاء محطتين في بوشهر (جنوب)؛ كما في مجال الطرق السككية تم تخصيص اكثر من مليار دولار من تلك الاعتمادات بهدف تنفيذ مشروع كهربة طريق كرمسار – اينجة برون السككي، وقد اتخذت الاجراءات التمهيدية في هذا الخصوص.

وتابع : كما تم التوقيع على اتفاقية لانتاج اكثر من 6 الاف عربة قطار لنقل السلع في روسيا، وقد انجزت قسم منها ليتم تصديرها، وهناك خطط في مجال الانتاج المشترك ايضا.

ونوه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو الى ان البلدين يقيمان تعاونا جيدا في المجالات الدفاعية والعسكرية؛ ولعبا دورا مهما من اجل تعزيز السلام والاستقرار داخل المنطقة.

وحول التعاون المصرفي، نقل سنائي عن البنك المركزي الايراني انه "منذ فترة توقف البنوك الروسية عن التعاون مع ايران نهائيا، بلغنا اليوم المرحلة التي اعلنت فيها بنوك روسية مهمة رغبتها في التعامل مع ايران؛ طبعا هناك بعض الضغوط التي خلفت اثارا لكنها غير ملحوظة كثيرا".

كما اشار الى اتفاق الجانبين على تقليص دور الدولار واستبداله بالعملة الوطنية في مجال التعاون التجاري؛ مبينا ان نسبة ملحوظة من هذه المبادلات تتم حاليا باستخدام العملة الوطنية.

وخلص السفير سنائي الى القول، ان روسيا تعتبر شريكة ايران قطعا في مختلف الاصعدة الاقليمية والدولية، وان العلاقات الثنائية معها مدرجة على سلّم اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع

