ظريف يغادر البلاد متجها الى الدوحة

وكان وزير الخارجية قد اجرى زيارة، قبل نحو شهرين للعاصمة القطرية، من اجل المشاركة قي مؤتمر مجمع الحوار الاسيوي هناك.

وفي كلمته خلال المؤتمر، اكد ظريف على ضرورة تعزيز وتنسيق الطاقات في اطار مجمع الحوار الاسيوي لمواجهة الاجراءات الاحادية والتوسعية.

وفضلا عن المشاركة في هذا المؤتمر، حضر وزير الخارجية الايراني مأدبة العشاء التي اقامها الامير القطري، كما التقى بكل من نظيره القرغيزي و التركي والسريلانكي والماليزي والاندونيسي، وايضا وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي.

انتهى ** ح ع