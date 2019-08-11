وزير الخارجية : الارهابيون يأملون في فرض "اذلال_ القرن" على الفلسطينين

واضاف ظريف : لقد حدثت الجريمة الموضحة في هذه الصورة، صباح اليوم الذي هو مقدس بالنسبة الينا، في المسجد الاقصى؛ ان هؤلاء الارهابيين انفسهم يأملون في فرض "اذلال _ القرن" على الفلسطينين.
واكد وزير الخارجية الايراني في تغريدته، على ان المسلمين، اذا ما اتحدوا، سيتمكنون من وضع حدّ لهذه الجرائم.
انتهى ** ح ع
طهران / 11 اب / اغسطس / ارنا – نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حسابه على موقع "تويتر" صورة فوتوغرافية حول الممارسات الوحشية الصهيونية اليوم؛ مؤكدا : ان هؤلاء الارهابيين انفسهم يأملون في فرض "اذلال القرن" على الفلسطينيين.
واضاف ظريف : لقد حدثت الجريمة الموضحة في هذه الصورة، صباح اليوم الذي هو مقدس بالنسبة الينا، في المسجد الاقصى؛ ان هؤلاء الارهابيين انفسهم يأملون في فرض "اذلال _ القرن" على الفلسطينين.
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