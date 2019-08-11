ظريف يقدم التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم الاحد، ان ظريف اذ هنأ في تغريدته جميع المسلمين بمناسبة عيد الاضحى السعيد؛ واصف هذا العيد بانه "فرصة لتعزيز الوحدة الاسلامية".
وتابع : نحن ندعو المسلمين من جديد ان يضعوا، في سياق بلوغ حقوقهم، الاعتزاز بالذات على سلّم الاولويات.
وشدد ظريف : لو لم نفعل، سينتهي الامر بمزيد من استهداف كرامتنا، وذلك على غرار مشروع "اذلال _القرن".
انتهى ** ح ع
طهران / 11 اب / اغسطس / ارنا – هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له اليوم، مسلمي العالم بمناسبة عيد الاضحى المبارك؛ داعيا اياهم الى استخدام فرصة العيد لتعزيز الوحدة فيما بينهم.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم الاحد، ان ظريف اذ هنأ في تغريدته جميع المسلمين بمناسبة عيد الاضحى السعيد؛ واصف هذا العيد بانه "فرصة لتعزيز الوحدة الاسلامية".
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