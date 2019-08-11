ظريف : نحن ندعم الحوار اليمني – اليمني

جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم الاحد، بين ظريف والمتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية "محمد عبد السلام".

واعرب وزير الخارجية، في هذا اللقاء، عن اسفه للمجازر التي تمارس بحق الشعب اليمني المظلوم والحصار المفروض لخمسة سنوات على هذا البلد؛ مطالبا بوقف فوري للحرب والغاء الحصار من اليمن.

كما اشار الى الظروف الانسانية المزرية الراهنة في اليمن؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لارسال المساعدات الى هذا البلد.

الى ذلك، ابلغ "عبد السلام" تحيات وتقدير قائد حركة انصار الله اليمنية "السيد عبد الملك الحوثي" على رسالة عزاء وزير الخارجية الايراني بمناسبة استشهاد شقيقه "السيد ابراهيم بدر الدين الحوثي".

واثنى المتحدث باسم حركة انصار الله على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة للشعب اليمني؛ مقدما خلال اللقاء مع ظريف تقريرا حول اخر التطورات الميدانية والسياسية وايضا آفاق الحلول السياسية، فضلا عن آخر المستجدات بشان الوضع الانساني في هذا البلد.

انتهى ** ح ع