امريكا اصدرت قبل 4 اشهر تصريح بيع قطع غيار طائرات "اي، تي، آر" الى ايران

واوضح فخرية في حديث لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان شركة "اي، تي، آر" لتصنيع الطائرات، حصلت على تصريح بيع قطع غيار هذه الطائرات من شركة "اوفك" المنضوية تحت وزارة الخزانة الامريكية.
واكد المسؤول الايراني، على ان هذا الامر يعود الى 4 اشهر مضت وذلك على اعقاب طلب ايران من شركة "اي، تي، آر"، لتقوم الاخيرة باستصدار تصريح بيع قطعاتها الى ايران من وزارة الخزانة الامريكية.
انتهى ** ح ع
طهران / 11 اب / اغسطس / ارنا – قال كبير اعضاء الفريق الايراني المفاوض لشراء الطائرات "اصغر فخرية كاشان" : ان شركة "اي، تي، آر" استطاعت قبل 4 اشهر ان تحصل على تصريح امريكي لبيع قطع غيار هذه الطائرات الى ايران؛ مضيفا ان هذا الاتفاق ليس جديدا ولم تجر اي مفاوضات جديدة في هذا الخصوص.
واوضح فخرية في حديث لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان شركة "اي، تي، آر" لتصنيع الطائرات، حصلت على تصريح بيع قطع غيار هذه الطائرات من شركة "اوفك" المنضوية تحت وزارة الخزانة الامريكية.
تعليقك