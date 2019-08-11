امريكا اصدرت قبل 4 اشهر تصريح بيع قطع غيار طائرات "اي، تي، آر" الى ايران

واوضح فخرية في حديث لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان شركة "اي، تي، آر" لتصنيع الطائرات، حصلت على تصريح بيع قطع غيار هذه الطائرات من شركة "اوفك" المنضوية تحت وزارة الخزانة الامريكية.

واكد المسؤول الايراني، على ان هذا الامر يعود الى 4 اشهر مضت وذلك على اعقاب طلب ايران من شركة "اي، تي، آر"، لتقوم الاخيرة باستصدار تصريح بيع قطعاتها الى ايران من وزارة الخزانة الامريكية.

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