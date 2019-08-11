جهانغيري يصل الى جمهوریة تركمانستان

وكان في استقبال جهانغيري لدى وصوله مطار "تركمن باشي" الدولي، رئيس وعدد من اعضاء بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تركمانستان، الى جانب جمع من كبار المسؤولين في هذا البلد.

ومن المقرر ان يقدم النائب الاول لرئيس الجمهورية، غدا الاثنين، كلمة خلال افتتاح اعمال الدورة الاولى من منتدى بحر قزوين الاقتصادي؛ معلنا فيها مواقف ورؤى ايران حول التعاون الاقتصادي بين الدول المطلّة على هذه المنطقة.

يضاف الى ذلك، اللّقاءات التي سيقوم بها جهانغيري مع كبار مسؤولي الدول المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي، فضلا عن زيارته لمعرض الطاقات التجارية للدول الخمس المطلة على بحر قزوين والذي سينظّم على هامش المنتدى.

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