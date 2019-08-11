مساعد ظريف: نواصل بذل جهودنا لرفع الحصار عن اليمن وارسال المساعدات الانسانية الى شعبه

جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي اليوم الاحد في طهران المتحدث باسم حركة "انصار الله" ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام.

وفي اللقاء اكد خاجي سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية المبنية على اعتماد الطريق السياسي لحل الازمات الاقليمية .

واشار الى ايمان ايران بالحل السياسي على اساس الحوار اليمني –اليمني لحل ازمة اليمن وجدد دعم ايران لتوافقات ستوكهولم واشاد بحركة "انصار الله" لتنفيذها التوافقات من جانب واحد وبالمقابل دعا المجتمع العالمي لزيادة ضغوطه على التحالف السعودي لتنفيذ التزاماته بالكامل.

واشار خاجي الى الاوضاع الانسانية الكارثية في اليمن واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل جهودها لرفع الحصار عن اليمن وارسال المساعدات الانسانية الى شعبه.

من جانبه وجه المتحدث باسم حركة "انصار الله" الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها السياسي والانساني لليمن وشعبه.

وقدم عبدالسلام عرضا لوتيرة تنفيذ توافقات ستوكهولم والافاق المستقبلية للتطورات الميدانية والسياسية في اليمن.

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