موسوي: الاميركيون يخشون صوت ظريف كقائد للدبلوماسية الايرانية

واشار موسوي في تصريح له الاحد الى ضغوط المسؤولين الاميركيين على شبكات التواصل الاجتماعي لتقييد انشطة وزير الخارجية الايراني محمد جواد وقال، ان ظريف بصفته قائد ورئيس دبلوماسية البلاد يتعرض على الدوام لحقد وغضب من يشعرون بالخشية من صوت ايران.

واضاف، لقد كان من المعلوم ان يتعرض لغضب وكراهية هؤلاء بسبب تاثيره العملي في المحافل الدولية وحضوره في شبكات التواصل الاجتماعي وتصريحات التوعوية تجاه سياسات الولايات المتحدة، لذا فقد قرروا فرض الحظر عليه وتقييده.

وتابع موسوي، انه في حال ممارسة المسؤولين الاميركيين الضغوط على شبكات التواصل الاجتماعي فذلك مؤشر لمستوى ايمانهم بحرية المعلومات وحرية التعبير ولكن عليهم ان يعلموا بان صوت الحق يصدح دوما ومن المؤكد ان صوت ظريف بصفته رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني سيصل الى اسماع العالم حسبما يقتضي الحال.

انتهى ** 2342