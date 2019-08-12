جهانغيري: يجب استخدام جميع قدرات دول بحر قزوين لصالح شعوب المنطقة

وخلال اجتماع مع رئيس وزراء كازاخستان، وصف اسحاق جهانغيري اليوم الاثنين، اجتماع الدول المتشاطئة على بحر قزوين بانه اجتماع مهم، وقال إن البناء الذي وضع حجر اساسه اليوم سيكون له بالتأكيد تأثير كبير على السلام والأمن والعلاقات بين الدول الأعضاء.

وهنأ شعب وحكومة كازاخستان على إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في البلاد ، وأعرب عن أمله في توسيع العلاقات في المرحلة الجديدة.

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى توقيع 110 وثيقة للتعاون بين البلدين في العقود الثلاثة الماضية وعقد لجنة مشتركة في المستقبل القريب، داعيا إلى إزالة بعض العقبات، وقال إن إيران مستعدة لتطوير التعاون المصرفي والتجاري والسياحي مع كازاخستان.

وأشاد جهانغيري بدور كازاخستان في محادثات استانا للسلام في سوريا وقال ان كازاخستان لعبت دورا جيدا في تعزيز التضامن في العالم الإسلامي في الماضي ، وآمل أن تستمر في مبادراتها.

بدوره أكد رئيس الوزراء الكازاخي "عسكر مامين" على أن التنمية الاقتصادية في المنطقة هي أحد أهداف اجتماع دول بحر قزوين، وأعلن استعداد بلاده الشامل لتعزيز العلاقات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

واضاف ان الخطط المشتركة والحلول المناسبة يمكن أن تسرع التنمية التي نأمل في تحقيقها في اللجنة المشتركة التي ستنعقد قريبا.

وقال عسكر مامين، انه يسعى شخصيا إلى حل العوائق التجارية بين البلدين ، مضيفا : اننا نقدر دعم إيران لمواقف بلادنا خلال الاجتماعات والمبادرات المقدمة في نطاق العالم الإسلامي.

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