١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٧:٣٨
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83434712
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ظريف: تفاقم انعدام الأمن الإقليمي جراء الإرهاب الاقتصادي

ظريف: تفاقم انعدام الأمن الإقليمي جراء الإرهاب الاقتصادي

طهران/ 12 اب / اغسطس / ارنا - قال وزير الخارجية الإيراني إن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني غير مجد وأنه زاد من انعدام الأمن الإقليمي.

والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع  أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء ، أكد ظريف على رؤية الجمهورية الإسلامية الايرانية لتنمية العلاقات مع جميع جيرانها ، مستشهداً بعلاقات قطر مع إيران كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة.

وقال إن الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني غير مجد وقد زاد من انعدام الأمن في المنطقة.

كما أكد أمير قطر على العلاقات الوثيقة والشقيقة بين إيران وقطر و المشاورات بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لحل المشكلات الإقليمية. كما أكد استعداد بلاده لاقرار السلام والاستقرار في المنطقة.

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