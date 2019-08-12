جهانغيري يزور معرض التقنيات الحديثة لمنتدى بحر قزوين

وفي المرحلة الاخيرة من زيارته الى تركمانستان والتي استغرقت يومين، تفقد اسحاق جهانغيري اليوم الاثنين، برفقة رئيس تركمانستان ورؤساء وزراء الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي الأول لبحر قزوين، معرض التكنولوجيات الحديثة وإطلعوا على أحدث القدرات والإنجازات التكنولوجية لدول بحر قزوين.

وغادر النائب الأول لرئيس الجمهورية بعد هذه الزيارة، تركمانستان عائدا الى طهران.

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