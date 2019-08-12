١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٩:١٣
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83434759
٠ Persons

جهانغيري يزور معرض التقنيات الحديثة لمنتدى بحر قزوين

جهانغيري يزور معرض التقنيات الحديثة لمنتدى بحر قزوين

طهران/ 12 اب / اغسطس/ ارنا - زار النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري معرض التقنيات الحديثة للمنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين.

وفي المرحلة الاخيرة  من زيارته الى تركمانستان والتي استغرقت يومين، تفقد اسحاق جهانغيري اليوم الاثنين،  برفقة رئيس تركمانستان ورؤساء وزراء الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي الأول لبحر قزوين، معرض التكنولوجيات الحديثة وإطلعوا على أحدث القدرات والإنجازات التكنولوجية لدول بحر قزوين.
وغادر النائب الأول لرئيس الجمهورية بعد هذه الزيارة، تركمانستان عائدا الى طهران.
انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
5 + 3 =