رئيس منظمة الحج الايرانية: لحوم اضاحي الحجاج الايرانيين ترسل الى دول فقيرة

وعلى هامش زيارته التفقدية يوم امس الاثنين لمجزرة "المعيصم" في مكة المكرمة قال رشيديان في تصريح صحفي، انه وفقا للتفاهمات التي اجريت سيتم ارسال لحوم اضاحي الحجاج الى الفقراء والمعوزين في 27 دولة.

وعلى هامش زيارته التفقدية هذه التقى رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية رئيس بنك التنمية الاسلامي بندر حجار الذي دعا للمزيد من مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المشاريع ذات النفع العام التي يتولاها البنك.

من جانبه رحب رشيديان بتطوير العلاقات مع بنك التنمية الاسلامي ، داعيا الى الاستفادة من امكانيات البنك في تنفيذ مشاريع بنيوية في ايران منها تنقية مياه الصرف الصحي في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

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