ذوب آهن اصفهان يودع دوري ابطال آسيا

سجل أهداف اتحاد جدة كل من إيمليانو فيكو في الدقيقة 45، وكارلوس فيلانويفا في الدقيقة 54، ورومارينهو في الدقيقتين 64 و70، وجاءت اهداف ذوب آهن عن طريق لويس خمينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، وهادي محمدي الدقيقة 72، والنيجيري مكاولي في الدقيقة 83.

وقد نجح الأرجنتيني إيمليانو فيكو في تسجيل هدف التقدم لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 45 عندما سدد كرة زاحفة على يسار الحارس، معلنا تقدم الاتحاد بالهدف الأول.

وفي الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا لفريق ذوب آهن في الدقيقة 50 بداعي التسلل.

ونجح ذوب آهن في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 بنيران صديقة، عندما سجل لويس خمينيز هدف التعادل بالخطأ في مرماه.

الا ان فيلانويفا تمكن من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 54 بعد أن وصلت كرة سهلة للحارس محمد صادقي الذي كان بامكانه التقاط الكرة بيديه لكنه حاول تشتيتها بقدمه الا انه فشل في ذلك وذهبت بالخطأ داخل الشباك .

ونجح مهاجم اتحاد جدة رومارينهو في الدقيقة 64 في تسجيل الهدف الثالث، تلاه رومارينهو بهدف رابع في الدقيقة 70 .

وقلص هادي محمدي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 مستغلاً غفلة دفاع الاتحاد ومن ثم سجل مهاجم ذوب آهن النيجيري مكاولي الهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد أن نجح في متابعة الكرة المرتدة من حارس الاتحاد، ووضعها في الشباك مقلصا الفارق لهدف واحد لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد وتاهله الى ربع نهائي دوري ابطال اسيا وخروج ذوب آهن من المنافسات.

يذكر ان فريقي استقلال وبرسبوليس كان قد خرجا ايضا من البطولة في دور المجموعات.

انتهى ** 2342