رئيس بعثة الحج الايرانية: لم ننس شهداء المسجد الحرام ومنى

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش مراسم اقيمت في خيمة بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية في منى احياء لذكرى شهداء المسجد الحرام ومنى، قال حجة الاسلام نواب، ان من مسؤوليتنا جميعا متابعة هذه القضايا ولقد قام المسؤولون المعنيون لغاية الان بالكثير من المتابعات ومنهم ممثل الولي الفقيه في حينه والمسؤولون في منظمة الحج والزيارة.

واضاف، رغم بعض التاخر الحاصل في متابعة الموضوع بسبب قطع العلاقات بين البلدين لكننا نامل بالوصول الى النتيجة في ظل المتابعات التي تجري والمراسلات التي اجراها رئيس منظمة الحج مع وزير الحج السعودي والاجتماعات التي ستعقد بعد ايام الحج في مكة المكرمة.

يذكر انه خلال مراسم رمي الجمرات في موسم الحج قبل 4 اعوام لقي اكثر من 7 الاف من الحجاج رجالا ونساء واطفالا حتفهم من ضمنهم 465 شهيدا من ايران وهو العدد الاكبر للحجاج الضحايا مقارنة مع الدول الاخرى.

انتهى ** 2342