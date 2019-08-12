مسؤول ايراني: لن نتخلى عن دماء شهداء منى

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين على هامش مراسم اقيمت في خيمة بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية في منى احياء لذكرى شهداء منى والمسجد الحرام، قال رشيديان، ان البند الاول لجميع التفاهمات (مع الجانب السعودي) هو حفظ عزة وكرامة وامن وهدوء الحجاج الايرانيين وهو ما دعوناه له على الدوام، لذا فان من يطالب بالعزة والكرامة لحجاجه، هل يتخلى عن حقوق شهدائه ويساوم عليها ؟ .

يذكر انه خلال مراسم رمي الجمرات يوم عيد الضحى في موسم الحج قبل 4 اعوام لقي اكثر من 7 الاف من الحجاج رجالا ونساء واطفالا حتفهم من ضمنهم 465 شهيدا من ايران وهو العدد الاكبر للحجاج الضحايا مقارنة مع الدول الاخرى.

انتهى ** 2342