ایران تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في جنوب شرق أسيا

طهران/ 13 آب / اغسطس/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفي إشارة إلى مغادرة زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي وزوجته الى الهند لتلقي العلاج ، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم هذه العملية وتعلن استعدادها لأي مساعدة.