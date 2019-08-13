١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83435111
٠ Persons

ایران تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في جنوب شرق أسيا

ایران تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في جنوب شرق أسيا

طهران/ 13 آب /اغسطس/ارنا- اعرب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" عن أسفه للخسائر الفادحة التي لحقت بالهند والصين وميانمار اثر الفيضانات الاخيرة ، معربا عن تعاطفه مع حكومات وشعوب هذه البلدان.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الارضية في جنوب وجنوب شرق أسيا اواخر الاسبوع الماضي في مقتل 184 شخصا في الهند ومصرع 52 شخصا في شمال وغرب ميانمار و28 قتيلا في مقاطعة تشيجيانج بشرق الصين.

انتهى** 1453**1049

تعليقك

You are replying to: .
2 + 13 =