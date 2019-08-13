١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83435239
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لاسباب فنية وباتفاق الدول الثلاث

تأجيل اجتماع قادة إيران وروسيا واذربيجان الى وقت آخر

تأجيل اجتماع قادة إيران وروسيا واذربيجان الى وقت آخر

طهران/ 13 آب / اغسطس/ ارنا - قال مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاعلامية برويز اسماعيلي، ان اجتماع قادة إيران وروسيا واذربيجان، تأجل الى موعد آخر.

واضاف اسماعيلي في تصريح لارنا اليوم الثلاثاء ، أن قمة إيران وروسيا وأذربيجان التي كان مقرر عقدها غدا الاربعاء في سوتشي قد تأجلت الى موعد اخر لأسباب فنية وباتفاق الدول الثلاث.

وصرح بان من اهداف عقد هذه الاجتماعات، بحث تطوير التعاونه المشترك بين البلدان الثلاث في مختلف المجالات الاقتصادية وايضا التعاون الاقليمي.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الروسية كان قد أعلن أمس عن تأجيل اجتماع رؤساء إيران وروسيا واذربيجان الذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع في سوتشي بروسيا.

وصرح ديمتري بيسكوف للصحفيين الاثنين، بأن قمة إيران وروسيا وأذربيجان التي كان مقرر عقدها هذا الأسبوع قد تاجلت الى موعد اخر لأسباب فنية.

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