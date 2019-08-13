١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83435415
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مساعد مدير مؤسسة الموانئ الإيرانية:

تبادل الوثائق مع بريطانيا للافراج عن ناقلة النفط الإيرانية

تبادل الوثائق مع بريطانيا للافراج عن ناقلة النفط الإيرانية

طهران/ 13 آب / اغسطس/ ارنا - أعلن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيراني، عن رغبة بريطانيا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، و قال إنه تم تبادل وثائق بين البلدين تساعد في رفع الاحتجاز عن السفينة.

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية ويوم البحارة والذي عقد في مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، قال جليل إسلامي اليوم الثلاثاء، ان سفينة النفط الإيرانية لازلت محتجزة في مضيق جبل طارق.
وقال إن الاستيلاء على سفينة النفط الإيرانية، كان كيديا وبمزاعم مغلوطة  وباهداف بريطانية مغرضة ؛ مضيفا ان السلطات الإيرانية ومؤسسة الموانئ بذلت جهودا لإطلاق سراح السفينة.

وقال ان بريطانيا أبدت اهتماما ايضا لحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة، معربا عن أمله بحلها قريبا، وأن تتمكن السفينة من مواصلة طريقها برفع علم الجمهورية  الإسلامية الإيرانية.

يذكر ان السلطات البحرية البريطانية، احتجزت يوم الخميس (4 تموز/يوليو 2019) ناقلة النفط الايرانية غريس1، قبالة سواحل مضيق جبل طارق، بزعم انها دخلت المياه الاقليمية البريطانية في منطقة جبل طارق، المتنازع عليها بين اسبانيا وبريطانيا منذ القرن الثامن عشر، وانها تحمل النفط الى جهة تخضع لعقوبات اوروبية، اي سوريا.

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