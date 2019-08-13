١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٥٦
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83435602
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الفيلم الايراني "البحث عن فريده" يتاهل الى مهرجان فلاهرتيانا الروسي

الفيلم الايراني "البحث عن فريده" يتاهل الى مهرجان فلاهرتيانا الروسي

طهران/13 آب/اغسطس/ارنا- تاهل الفیلم الوثائقي الايراني "البحث عن فريده" من اخراج "آزاده موسوي" و"كوروش عطائي" الى قسم المسابقة الدولية بمهرجان فلاهرتيانا الروسي.

وستقام الدورة الـ19 لمهرجان فلاهرتيانا في الفترة بين 20 حتى 26 سبتمبر /ايلول 2019 في مدينة برم الروسية.

وتدور قصة الفيلم حول امراة تسمى فريده قد تركها والديها في صغرها بمرقد الامام الرضا(ع) قبل 40 عاما وبعد انتقالها الى المیتم تبناها زوجين هولنديين وبعد ما کبرت سافرت الى ايران لاول مرة لتزور مسقط راسها وعائلتها الحقيقية.

ونال الفيلم المذكور  عدة جوائز في المهرجانات المحلية والدولية بما فيها جائزة الرئيس التتاري لاکثر الافلام حبا للانسانية في مهرجان كازان الروسي.

وتم عرض هذا الفيلم في مهرجان بيك اسكاي الامريكي وفلورنسا الايطالي واوكرانيا واسطنبول التركي وكازان الروسي ومهرجان جنيف للافلام الشرقية وزوريخ السويسري.

انتهى** 1453**1049

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