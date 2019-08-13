الفيلم الايراني "البحث عن فريده" يتاهل الى مهرجان فلاهرتيانا الروسي

وستقام الدورة الـ19 لمهرجان فلاهرتيانا في الفترة بين 20 حتى 26 سبتمبر /ايلول 2019 في مدينة برم الروسية.

وتدور قصة الفيلم حول امراة تسمى فريده قد تركها والديها في صغرها بمرقد الامام الرضا(ع) قبل 40 عاما وبعد انتقالها الى المیتم تبناها زوجين هولنديين وبعد ما کبرت سافرت الى ايران لاول مرة لتزور مسقط راسها وعائلتها الحقيقية.

ونال الفيلم المذكور عدة جوائز في المهرجانات المحلية والدولية بما فيها جائزة الرئيس التتاري لاکثر الافلام حبا للانسانية في مهرجان كازان الروسي.

وتم عرض هذا الفيلم في مهرجان بيك اسكاي الامريكي وفلورنسا الايطالي واوكرانيا واسطنبول التركي وكازان الروسي ومهرجان جنيف للافلام الشرقية وزوريخ السويسري.

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