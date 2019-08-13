ايران تزيح الستار عن مركبة عسكرية تكتيكية جديدة

وتم في هذه المراسم التي حضرها ايضا قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" تسليم المركبات التكتيكية "أرس 2" الى القوات المسلحة الايرانية.

واشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الى القدرات التي تتميز بها هذه المركبة، وقال: ان مركبة "أرس 2" التكتيكية ذات قدرة عالية على التحرك في المناطق الوعرة، وتزويدها بأسلحة عسكرية ثقيلة، وقدرة عالية، وزيادة نسب القدرة إلى الوزن مقارنةً بسابقتها في مجال المحرك والمدى التشغيلي واستهلاك الوقود، ومعيار الانبعاثات، وإجراء تحسينات ملحوظة وخاصة من ناحية التسارع والقدرة على حمل الأسلحة ونقلها.

واضاف: تم تصميم المركبة وفقا لخريطة طريق المركبات التكتيكية لتلبية الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة ، وهي الآن متوفرة بأعداد كبيرة للقوات المسلحة.

وثمن العميد حاتمي جهود العاملين في منظمة الصناعات الدفاعية (ساصد) في تصنيع مركبة "أرس 2" التكتيكية، مضيفا: بمساعدة الشركات المعرفية ، حققت منظمة الصناعات الدفاعية أهدافها في تصميم وتصنيع الأسلحة والمعدات الدفاعية ، وكذلك في صناعة المركبات العسكرية بقدرات خاصة.

وتابع قائلا: ان توصل وزارة الدفاع الى معرفة تصنيع وانتاج هذه المركبات هي خطوة مهمة في توفير المركبات المتطورة ، والتي تمتلك تكنولوجيا تصنيعها دولا قليلة.

انتهى