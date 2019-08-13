١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٥:٥١
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر 83435890
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المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية:

احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 370 كلغم

احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 370 كلغم

فوردو/13 آب/أغسطس/إرنا- أعلن المتحدث بإسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي" عن إضافة 60 الى 70 كغم الى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب؛ مصرحا، "أن احتياطي ايران من اليورانيوم المخصب بلغ الى نحو 360 الى 370 كلغم"

وفي تصريح له على هامش مراسم وضع حجر الأساس لمشروع انشاء المركز الوطني لابحاث فصل وتطوير استخدامات النظائر المستقرة، بمنشأة فوردو النووية أضاف  كمالوندي اليوم الثلاثاء، "كما صرح رئيس الجمهورية، ليس لدينا أي التزام بالنسبة لعدم توفير ما يزيد عن 130 طنا من الماء الثقيل، ومن الجهة الاخرى لدينا الاذن في ان لا نخسر الاسواق المتنوعة التي حصلنا عليهاحتى الآن".
واضاف، "رغم ان كمية الماء الثقيل التي نمتلكها ليست كبيرة، الا ان اسواقنا متنوعة وتشمل الدول الاوروبية وغير الاوروبية"؛ منوها ان ايران لا تصدر اليوم الماء الثقيل فحسب، بل انها تصدر منتجات أخرى عالية التطور كالأوكسيجين-18".
إنتهى**أ م د


 

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