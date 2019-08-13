وزير الاتصالات : قمر "ناهيد -1" مستعد للانطلاق

واضاف اذري جهرمي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، قائلا : ان القمر الاصطناعي ناهيد -1، المخصص لشؤون الاتصالات سيتموضع في مدار 250 كم من الارض.

واوضح ان، فترة بقاء القمر في مدار الارض تستغرق شهرين ونصف الشهر وسيتم خلالها، الى جانب انجاز المهام الموكلة اليه، اختبار تقنيات جديدة للعلماء الايرانيين في مجال فتح واغلاق الخلايا الشمسية المتحركة على مدار الارض.

انتهى ** ح ع