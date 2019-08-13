وزير الاتصالات : قمر "ناهيد -1" مستعد للانطلاق

واضاف اذري جهرمي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، قائلا : ان القمر الاصطناعي ناهيد -1، المخصص لشؤون الاتصالات سيتموضع في مدار 250 كم من الارض.
واوضح ان، فترة بقاء القمر في مدار الارض تستغرق شهرين ونصف الشهر وسيتم خلالها، الى جانب انجاز المهام الموكلة اليه، اختبار تقنيات جديدة للعلماء الايرانيين في مجال فتح واغلاق الخلايا الشمسية المتحركة على مدار الارض.
انتهى ** ح ع
ساوة / 13 اب / اغسطس / ارنا – قال وزير الاتصالالت وتقنية المعلومات "محمد جواد اذري جهرمي" : ان القمر الاصطناعي "ناهيد -1" اصبح جاهزا لیسلّم الى وزارة الدفاع، على ان يتم قريبا وضع البرامج ذات الصلة باطلاقه نحو مدار الارض.
واضاف اذري جهرمي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، قائلا : ان القمر الاصطناعي ناهيد -1، المخصص لشؤون الاتصالات سيتموضع في مدار 250 كم من الارض.
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