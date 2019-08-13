إيران تصدر الأدوية إلى نيكاراغوا

و اعلن مساعد رئيس جمهورية نيكاراغوا "جي اف لوبيز" في تصريح ادلي به اليوم الثلاثاء علي هامش زيارته والوفد المرافق الي طهران، انه بموجب الاتفاق الذي يصلح لستة أشهر، ستشتري نيكاراغوا الأدوية بقيمة 10 ملايين دولار من إيران وفي المقابل تصدر نفس الكمية من المواد الغذائية إلى إيران.

و اضاف : هذا مجرد جزء صغير من حاجتنا المحددة وفقا للبرنامج التجريبي الذي يستمر لـ 6 اشهر و سنزيد من استيراد الأدوية الايرانية بعد نجاح هذا المشروع.

و اوضح، انه في المراحل التالية، بالإضافة إلى زيادة استيراد الأدوية، سنبدأ التعاون في بناء مصانع الأدوية مع إيران.

وتابع المسؤول النيكاراغوي : سيكون من الممكن بيع منتجاتنا المشتركة في ارجاء منطقة أمريكا اللاتينية.

من جانبه، اعلن رئيس مؤسسة الغذاء والدواء الوطنية "محمد رضا شانه ساز" عن استعداد ايران لتصدير الادويه ونقل الخبرات العلمية في مجال انتاج الادويه الي نيكاراغوا.

انتهي**2054/ح ع **