العلاقات الشعبية ركيزة التعاون بين ايران والصين

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح الاجتماع السنوي العاشر للجنة الصداقة الايرانية – الصينية، نوه كشاورز زادة به تصريحات رئيس الجمهورية الصين "شي جين بينغ" وتاكيده "مرارا" على ضرورة تعزيز الاواصر الشعبية بين البلدين؛ مبينا ان طهران وبكين بذلتا جهودا حثيثة خلال السنوات الاخيرة في سياق تمتين هذه العلاقات.

واشار السفير الايراني لدى الصين، الى قرار طهران الاخير وفي سياق تيسير العلاقات بين الشعبين الايراني والصيني، على الغاء تاشيرات الدخول بالنسبة للسياح والتجار الصينيين.

واعرب كشاورز زادة عن ثقته بان تنامي الزيارات بين رجال الاعمال والسياح لدى البلدين يخدم المصالح الاقتصادية ويسهم في رفع المستوى المعرفي المتبادل بين الصين وايران حيال بعضهما الاخر، وتعزيز اواصر المحبة بين البلدين.

وشدد السفير الايراني في هذا الاطار على المسؤولية الكبيرة التي تقع على لجنة الصداقة الايرانية الصينية، لتقوم الى جانب تنمية العلاقات الثنائية الرسمية، بتعزيز الاواصر غير الحكومية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتعليمية والاقتصادية بين ايران والصين.

وفيما اكد على استعداد سفارة الجمهورية الاسلامية لدعم جهود لجنة الصداقة المشتركة، تطلع كشاورز زادة الى الخروج بقرارات مفيدة من اجتماع اللجنة لهذا العام، خدمة لمصالح الشعبين ومن اجل الاسهام في مزيد من تعزيز الاواصر الثنائية وبالتالي المضي قدما نحو توثيق العلاقات الايرانية الصينية.

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