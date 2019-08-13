ايران تتقدم على منافساتها الاجنبية في انتاج دواء الـ نيتروجلسرين

علما ان ادوية الـ نيتروجلسرين تستخدم لمعالجة مرضى القلب؛ ويتم انجاز "الاصطناع الكيميائي" للمادة الاولية لادوية الـ نيتروجلسرين وانتاج حبوب نيتروجلسرين ذات التاثير الطويل وجرانول نيتروجلسرين طويل الامد، وفقا لآخر المواصفات العالمية بواسطة شركة "درسا دارو" المعرفية الايرانية التي تنشط في مجال انتاج الادوية.

وقال المدير التنفيذي للشركة "امير اسماعيل ثقفي" في حديث لمراسل ارنا : نحن نستطيع القول باننا تمكنا من انتاج المجموعة الكاملة لاودية الـ نيتروجلسرين في البلاد.

واضاف، ان مادة الـ نيتروجلسرين التي يتم انتاجها في البلاد من انقى انواع هذه المادة؛ موضحا ان ايران كانت تستورد هذه المادة بنقاء 98 بالمئة لكنها قادرة اليوم على انتاجها محليا بنقاء 99.96 بالمئة.

انتهى**2018/ ح ع **