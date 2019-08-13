وزير الصحة يطالب المجتمع الدولي بعدم التزام الصمت إزاء الحظر الأميركي الجائر

ودعا نمكي المجتمع الدولي، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، لعدم السماح للسياسات الجائرة واللا قانونية للولايات المتحدة بالتأثير سلبا على صحة الناس.

وأكد في رسالته، أن الحكومة الأمريكية وعلى الرغم من كافة ادعاءاتها حول منح الحرية الجمهورية الإسلامية في توفير الأدوية والغذاء، الا انها افتعلت العديد من المشاكل للنظام الصحي في البلاد عبر فرض الحظر الجائر وغير المنطقي ضد إيران، والتي ستترك تداعياتها السلبية على الشعب الإيراني في المستقبل القريب.

وتابع، إن توفير المواد الخام لإنتاج الأدوية داخل البلاد والمعدات الطبية اللازمة، واستيراد الأدوية لذوي الأمراض الخاصة والمستعصية واجه العديد من العراقيل بسبب عدم إمكان تنفيذ التحويلات المصرفية الناجمة عن الحظر الأمريكي الجائر؛ مما خلق مشاكل عدة لهؤلاء المرضى واضطرهم للجوء الى طرق ومصادر غير رسمية لسد حاجاتهم في هذا الخصوص؛ الظروف التي أتاحت من الجهة الأخرى أرضية ملائمة لبعض المستغلين وأثارت القلق حول زيادة احتمال توفير هذه الحاجات الطبية من مصادر غير موثوق بها وإلحاق العديد من الأضرار بالمرضى وبالنظام الصحي برمته بالتالي؛ مؤكدا ان هذه الخطوات الأميركية السفيهة تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وفي جانب آخر من رسالته، دعا وزير الصحة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمشاركة في المؤتمر السادس والستين لوزراء الصحة في بلدان إقليم شرق المتوسط الذي سينعقد في طهران في الفترة بين 14 الى 17 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

إنتهى**أ م د