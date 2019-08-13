ايران تضيف ذهبيتین الى رصيدها من بطولة الشرطة العالمية في الصين

وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان اللاعبين الايرانيين "ابوالقاسم بايدار" ومحسن بابي" تمكنا اليوم الثلاثاء من الفوز بميداليتين ذهبيتين خلال مسابقات الكاراتية للرجال، في الوزن دون 65 و70 كغ من هذه البطولة.

علما ان بطولة الشرطة والاطفائيين العالمية التي تقام كل 4 اعوام، بدأت منذ 8 اغسطس الحالي وتستمر لغاية 18 من الشهر نفسه في مدينة جينغ دو الصينية؛ وبما يشمل كافة الفروع الرياضية.

ويشارك من ايران فريق يضم 7 لاعبين في رياضات الجودو والكاراتية والتايكواندو، وتسلق السلالم.

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