قائد الثورة الاسلامية يستقبل المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية

فوردو/13 آب/أغسطس/إرنا- صرح رئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية "علي أكبر صالحي"، حول اتخاذ القرار بالنسبة للخطوة الثالثة من خفض الجمهورية الإسلامية لإلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي قائلا : ان لجنة الإشراف على الإتفاق النووي، عقدت إجتماعا للتشاور في هذا الخصوص وأكد، "ان هذه اللجنة تمتثل لآراء سماحة القائد بشأن الخطوة الثالثة من خفض الإلتزامات".