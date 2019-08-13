قائد الثورة الاسلامية يستقبل المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية

وافاد القسم الاعلامي التابع لمركز "حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى خامنئي"، ان سماحته استقبل اليوم المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية والوفد المرافق له.
سنوافيکم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.
انتهى ** ح ع
طهران / 13 اب / اغسطس / ارنا – استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، عصر اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية محمد عبد السلام والوفد المرافق له.
وافاد القسم الاعلامي التابع لمركز "حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى خامنئي"، ان سماحته استقبل اليوم المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية والوفد المرافق له.
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