ايران تصدر سنويا ما يزيد عن 3 مليارات دولار من السلع الى افغانستان

جاء ذلك في تصريح ادلى به مودودي اليوم الثلاثاء على هامش زيارته التفقدية لمدينة "تايباد" (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق)، ومنفذ "دوغارون" الحدودي المحاذي لدولة افغاستان.

واشاد المسؤول التجاري الايراني بجهود دائرة الجمارك الايرانية في حدود دوغارون المجاورة لدائرة جمارك "قلعة" الافغانية؛ مبينا انها اسهمت بشكل كبير في زيادة صادرات البلاد الى الاسواق المستهدفة في افغانستان.

واوضح ان 60 بالمئة من صادرات السلع الايرانية الى افغانستان تتم عبر منفذ دوغارون الحدودي وصولا الى هذا البلد.

وتابع مودودي، انه نظرا للمشاكل الراهنة في افغانستان، يمكن من خلال تسهيل اجراءات التصدير والترانزيت والاستيراد، اتخاذ خطوات ايجابية ورصينة في سياق ترسيخ العلاقات المتبادلة، والتي تضطلع بدورها في تحسين الوضع الاقتصادي داخل البلاد.

انتهى ** ح ع